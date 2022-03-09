Yem fabrikaları da zorda

Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, “Fabrikalar yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı” dedi.

Karakuş, “Yem fabrikaları, yem sattığında yerine yenisini koyamıyor” diye konuştu. T24’deki habere göre Karakuş, şu değerlendirmede bulundu: “2020 yılında mısırın tonu bin 300 TL. Şu an ise 5 bin 200 TL’ye alamıyorsunuz. Pandemide, yem hammaddesinde yüzde 200-500 arasında değişen fiyat farkları var. Yağlar, yüzde 300-400 civarında artış gösterdi. Sütçüler bizden aldıkları fiyatlarla kâr elde edemiyor. Süte 6,5 lira zam istiyorlar. ÜFE şu anda yüzde 80’ni bulmuş vaziyette. Enflasyon Mayısta yüzde 70’lere çıkabilir. Bu, dünya koşullarından dolayı önümüzde duran bir sonuç yem ve unda, makarnada ithal etiğimiz hammaddenin yüzde 70’ni Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz. ” Haber Merkezi

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