Yeme-içme sektörü mali destek bekliyor

Yeme-içme sektörü son dönemlerde artan maliyetler ve yükselen fiyatlarla gündemde. Bir yandan da ‘restoranlar fiyatları sabitlesin’ çağrıları yapılıyor.

Ancak markalaşmış restoranların gündemi biraz daha farklı. İstanbul’da 3 şubesi ile hizmet veren Yüksel Balık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Karakış, artan maliyetler ve yükselen fiyatların maliyet kaynaklı olduğunu söylerken, verilecek SGK ve enerji desteği ile restoranlarda fiyatların sabitlenebileceğini söyledi. Karakış, “Sektör olarak kısa vadeli tartışmalara çok takılmamamız gerekiyor. Markalı restoranlarımızın sayısını artırmalıyız. Böylece turizmde de ön plana çıkabiliriz. Eğer yeme içme sektörü olarak yatırım kredisi ya da teşviki alabilirsek daha fazla yatırım yapar, daha fazla kişiye istihdam sağlayabiliriz. Destek alabilirsek 3 yeni şube ve 1 otel yatırımı yapmak istiyoruz.” dedi.

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