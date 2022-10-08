"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Yemeksepeti Ormanları” sürdürülebilirlik merkezinde

08 Ekim 2022, Cumartesi
Ofis ve saha operasyonlarından kaynaklanan karbon salımını dengeleme çalışmaları kapsamında “Yemeksepeti Ormanları” projesini hayata geçiren Yemeksepeti, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla, kullanıcılarının doğum günleri için isimlerine özel video kutlamalarına bu ormanları da hediye olarak ekledi.

Sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki çalışmalarıyla da Türkiye’nin öncü hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, “Yemeksepeti Ormanları” projesi ile kullanıcılarının doğum günlerini çok özel bir mesajla kutluyor. İsimlerine özel kutlama videolarıyla kullanıcılarını daha önceki yıllarda da mutlu eden Yemeksepeti, sürdürülebilirlik çalışmaları konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla, Yemeksepeti Ormanları projesini, “İyi ki Doydun” etkinliğiyle birleştirerek bu ormanları kullanıcılarına ithaf etti.

Karbon ayak izini dengeliyor

Yemeksepeti çalışanlarının katkısıyla Yemeksepeti ofisi ve Yemeksepeti Ormanları’nda gerçekleştirilen çekimlerde 750’den fazla isme özel video hazırlandı ve doğum günü olan kullanıcılara gösterilmeye başlandı. 

Yemeksepeti’nin karbon ayak izi dengeleme projeleri, atmosfere salınan karbondioksite karşılık, aynı miktarda karbon tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

2020’den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandıran Yemeksepeti, elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attı. Yemeksepeti’nin en dikkat çeken sürdürülebilirlik çalışmalarından biri olan “Yeşili Koruyalım” butonu sayesinde ise geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı.

Tüm ekosistemini harekete geçiriyor

Karbon ayak izini dengeleme çalışmalarının günümüzde tüm şirketler için öncelikli bir iş olması gerektiğini  söyleyen Yemeksepeti CMO’su Okan Erol, “Yemeksepeti ailesi olarak tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde çevre ve gelecek konusunda sorumluluk üstlenen çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimize iş ortaklarımızı ve ekosistemimizde bulunan tüm kurumları ve bireyleri katmaya özen gösteriyoruz. 30 milyon aşkın kullanıcımızı uzun süredir doğum günlerinde isimlerine özel videolarla hatırlıyor ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturuyorduk. Bu yıl ise doğum günü kutlama videolarımızı sürdürülebilirlik çalışmalarımızla birleştirerek, kullanıcılarımıza Yemeksepeti Ormanları üzerinden mesajlar vermeye başladık. Biliyoruz ki ağaçlar, karbondioksiti emerek atmosfere karışmasını engelleyen yeşil kalkanlarımız. Karbon ayak izimizi dengelemek için Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ege Orman Vakfı ile yola çıkarak, yemyeşil bir projeye imza attık.” dedi.

“Yarın”a el uzattı

2020 yılındaki karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için 20.100 adet fidanlık bir orman oluşturan Yemeksepeti; 2021 yılı için de bu ağaçlandırma projesini toplamda 72.800 fidana ulaştırarak, direkt sorumlu olduğu karbon ayak izini dengeleme yolunda önemli bir adım attı.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York'ta düzensiz göçmen alarmı: OHAL kararı alındı

    Herson bölgesinde çatışmalar şiddetlendi

    AB, tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı

    Vatandaş soruyor: Bu nasıl büyüme?

    Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve 7 il için fırtına uyarısı

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda finalde

    2 bin sığınmacı çocuk ‘kayboldu’

    Polis intiharlarının araştırılmasına red

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    6’lı Masa’nın ilkelerine uygun

    İlk 9 ayda 1683 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    Tövbe kapısı herkese açık

    Hukuki dayanağı yok

    Yeni af kanunu yolda

    Haftada 3 gün ısıtma sistemi kapatılacak

    Ukrayna: 29 yerleşim birimi Rusya'dan geri alındı

    "Evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi"

    Arjantin, Brezilya ve Meksika Rusya'yı kınayan bildiriye katılmadı

    Arnavutluk'taki Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 21 Ekim'e ertelendi

    Özel bir hastanedeki büyük tepki çeken görüntülerle ilgili 4 zanlı hakkında tutuklama kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir iktidar
    Ali HAKKOYMAZ

    Çiçek koklama hikâyesi
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-2
    Genel

    Nazım Taşkıran abimizin anısına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Vatandaş soruyor: Bu nasıl büyüme?
    Genel

    AB, tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
    Risale-i Nur'dan

    En bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın
    Genel

    New York'ta düzensiz göçmen alarmı: OHAL kararı alındı
    Genel

    Herson bölgesinde çatışmalar şiddetlendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.