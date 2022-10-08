“Yemeksepeti Ormanları” sürdürülebilirlik merkezinde

Ofis ve saha operasyonlarından kaynaklanan karbon salımını dengeleme çalışmaları kapsamında “Yemeksepeti Ormanları” projesini hayata geçiren Yemeksepeti, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla, kullanıcılarının doğum günleri için isimlerine özel video kutlamalarına bu ormanları da hediye olarak ekledi.

Sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki çalışmalarıyla da Türkiye’nin öncü hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, “Yemeksepeti Ormanları” projesi ile kullanıcılarının doğum günlerini çok özel bir mesajla kutluyor. İsimlerine özel kutlama videolarıyla kullanıcılarını daha önceki yıllarda da mutlu eden Yemeksepeti, sürdürülebilirlik çalışmaları konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla, Yemeksepeti Ormanları projesini, “İyi ki Doydun” etkinliğiyle birleştirerek bu ormanları kullanıcılarına ithaf etti.

Karbon ayak izini dengeliyor

Yemeksepeti çalışanlarının katkısıyla Yemeksepeti ofisi ve Yemeksepeti Ormanları’nda gerçekleştirilen çekimlerde 750’den fazla isme özel video hazırlandı ve doğum günü olan kullanıcılara gösterilmeye başlandı.

Yemeksepeti’nin karbon ayak izi dengeleme projeleri, atmosfere salınan karbondioksite karşılık, aynı miktarda karbon tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

2020’den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandıran Yemeksepeti, elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attı. Yemeksepeti’nin en dikkat çeken sürdürülebilirlik çalışmalarından biri olan “Yeşili Koruyalım” butonu sayesinde ise geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı.

Tüm ekosistemini harekete geçiriyor

Karbon ayak izini dengeleme çalışmalarının günümüzde tüm şirketler için öncelikli bir iş olması gerektiğini söyleyen Yemeksepeti CMO’su Okan Erol, “Yemeksepeti ailesi olarak tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde çevre ve gelecek konusunda sorumluluk üstlenen çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimize iş ortaklarımızı ve ekosistemimizde bulunan tüm kurumları ve bireyleri katmaya özen gösteriyoruz. 30 milyon aşkın kullanıcımızı uzun süredir doğum günlerinde isimlerine özel videolarla hatırlıyor ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturuyorduk. Bu yıl ise doğum günü kutlama videolarımızı sürdürülebilirlik çalışmalarımızla birleştirerek, kullanıcılarımıza Yemeksepeti Ormanları üzerinden mesajlar vermeye başladık. Biliyoruz ki ağaçlar, karbondioksiti emerek atmosfere karışmasını engelleyen yeşil kalkanlarımız. Karbon ayak izimizi dengelemek için Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ege Orman Vakfı ile yola çıkarak, yemyeşil bir projeye imza attık.” dedi.

“Yarın”a el uzattı

2020 yılındaki karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için 20.100 adet fidanlık bir orman oluşturan Yemeksepeti; 2021 yılı için de bu ağaçlandırma projesini toplamda 72.800 fidana ulaştırarak, direkt sorumlu olduğu karbon ayak izini dengeleme yolunda önemli bir adım attı.