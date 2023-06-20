Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi. AA

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