Yeni bir kur krizi kapıda

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Türk Lirası’nın (TL) değer kaybını konu aldığı haberinde, Türkiye’nin yeni bir kur krizini beklediğini yazdı.

Jack Ewing imzalı haberde, TL’nin değerindeki sert düşüşün pandeminin etkileriyle başa çıkmaya çalışan yerleşikleri ve şirketleri test ettiği kaydedilirken, değer kaybının ilâç ve yakıt gibi ithal malların hızla fiyatlarının yükselmesi korkusuna sebep olduğu belirtildi. Hükümetin bankaları daha fazla kredi vermeye, tüketicileri de daha fazla tüketime yönlendirdiğini yazan New York Times, bunun da yılllık yüzde 12’ye yaklaşan enflasyonu beslediğini kaydetti. Gazete, “Birçok yabancı yatırımcı 2018 krizinde Türkiye’nin geleceğine dair inancını kaybetti, bu da TL varlıklarına çok az talep olmasına yol açıyor” yorumunu yaptı.

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