Yeni bir şok yaşanabilir

Türkiye’de önümüzdeki 12 hafta içinde Aralık 2021 benzeri bir döviz şokunun daha yaşanabileceğini öngören ekonomist Atilla Yeşilada, bu kez Türkiye’nin başını “cari açığın finansmanı” sorununun yakacağını söyledi.

Ukrayna krizi başlamadan önce Türkiye için cari açık tahminleri 15-20 milyar doalr seviyesindeyken son dönemde bu tahminlerin 40 milyar dolara kadar çıktığını vurgulayan Yeşilada, Ukrayna savaşının cari açığın turizmle finansmanı planını suya düşürdüğünü vurguladı. İç ve dış gelişmeler paralelinde Yeşilada Türkiye’nin yılı 18 TL’nin altında bir dolar kuru ile kapatmasının ‘şans’ olacağını söyledi. Haber Merkezi

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