Yeni dalga doları da yükseltti

Britanya’nın birçok kısmının kapatılmasına sebep olan yeni ‘corona’ dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış eğilimi görülürken, dolar/TL geçen hafta gerilediği 7.61’den yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL cuma günü gerilediği 20 Kasım’dan beri en düşük seviye olan 7,6095’ten yükselişe geçerek, dün sabah en yüksek 7,7210’u gördü. Kur saat 10.43’te 7.73 seviyesindeydi. Bankacılar ‘korona’ya ilişkin gelişmeler ve küresel borsalardaki seyrin iç piyasada da belirleyici olabileceğini belirtiyor.

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