"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Yeni düzenlemeler otobüs bileti fiyatlarına nasıl yansıdı?

16 Haziran 2020, Salı 16:07
Otobüs bileti fiyatlarının, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30’a varan oranlarda düştüğü bildirildi.

Enuygun.com’dan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapılabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü.

Ancak otobüs yolculuklarıyla ilgili yapılan son düzenlemeler, bilet fiyatlarını yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü.

Yeni düzenlemelere göre geçen hafta 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL’ye düştü.

Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Ayvalık arası 120 TL, Ankara-Alanya arası 120 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL’ye satılıyor.

"Otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor. Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2 bin ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu."

Otobüs yolculukları için de HES kodu şart

Öte yandan, otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullanılan HES kodunu yolculuk boyunca da yolcunun yanında bulundurması gerekiyor.

Açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte fiyat değişimi şöyle oldu:

Rota

Eski Fiyat Yeni Fiyat

Antalya-Ankara

140 TL
120 TL

İstanbul-Antalya

200 TL
165 TL

İstanbul – Bodrum

225 TL
165 TL

Ankara – Trabzon

200 TL
140 TL

Van-İstanbul

280 TL
200 TL

İzmir-Şanlıurfa

250 TL
200 TL

Konya – Siirt

300 TL
200 TL

*Köprü ve otoyol ücretlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar olabilir.

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya dışında ilk kez gözlemlendi

    Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

    Beklentimiz 6 ayda dönmesi

    '11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı'

    Lufthansa Grubu binlerce kişiyi işten çıkaracak

    AFAD: Bingöl'de 217 artçı sarsıntı kaydedildi

    Yeni düzenlemeler otobüs bileti fiyatlarına nasıl yansıdı?

    12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Ertelenen duruşma ve keşifler başladı

    Küresel salgının 2. merkezi Brezilya'da son gelişmeler

    Burdur'da 20 gündür yeni vaka görülmedi

    '1976 yılından beri bu işle uğraşıyorum'

    Dünya genelinde vaka sayısındaki artış devam ediyor

    Yeni Zelanda’da 25 gün sonra yeni vaka gözlemlendi

    Libya'dan ve AB'den Libya'daki toplu mezarlar soruşturulsun çağrısı

    Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak uyarısı

    Maskesiz sokağa çıkmak 5 ilde daha yasaklandı

    Küresel sistem faiz yasağı ve zekâtla kurtulur

    İsrail, Gazze'yi hedef aldı

    Doğru nefes alıyor muyuz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Normalleşme derken
    M. Said ZEKİ

    ‘Masumlara yazığım geliyor!’
    Misbah ERATİLLA

    “Seni bana Allah gönderdi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nurcular neden siyaset yapmazlar?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan yüz binler kat tehlikeli salgınlarla karşı karşıya değil miyiz?
    Risale-i Nur'dan

    Kavga kapısını kapamak için, faiz kapısını kapayınız
    Genel

    Doğru nefes alıyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Vefatının beşinci yılında Merhum Demirel, mahzun Ayasofya ve Mukaddes Emanetler (1)
    Genel

    Maskesiz sokağa çıkmak 5 ilde daha yasaklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.