Yeni ekonomik model de fiyasko

HEDEFLER TUTMADI. ENFLASYON VE FAİZ YÜKSELMEYE, DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.

ENFLASYONDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ - FAİZDE DE İLK SIRALARDAYIZ

İktidarın büyük beklentilerle hayata geçirdiği “yeni ekonomik model” uygulandığı tarihten bu yana Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ve G20 ülkeleri arasında 1’inci, dünyada ise 6’ncı oldu.

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Türkiye’nin uygulamaya koyduğu “yeni ekonomik modeli”nin getirdiği yük her geçen gün ağırlaşıyor. Faiz oranı düşürülürken enflasyon patladı, dışı ticaret açığı ise sürekli büyüdü. Ülkelerin ekonomi göstergelerinin yer aldığı “Trading Economics”te yer alan bilgilere göre, Türkiye’de faiz oranı ısrarlı şekilde düşürülse de yine de diğer ülkelere göre yüksek. Türkiye’de şu an faiz oranı 10,5. Bu oranla G20 ülkeleri arasında Türkiye en yüksek faiz oranıyla ilk üçte yer alıyor. En yüksek faiz 75 ile Arjantin’de. Brezilya ise 13,75 ile ikinci sırada geliyor. Avrupa kıtasında yer alan ülkelerle kıyaslandığında da Türkiye’deki faiz oranı yine çok yüksek sayılır. Yaklaşık 8 aydır savaşan Ukrayna’da faiz oranı yüzde 25, Moldova’da 21,5, Macaristan’da 13, Beyaz Rusya’da ise 12. Bu ülkelerden sonra ise Türkiye geliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Bulgaristan’da faiz oranı 0. İsviçre, İsveç ve Danimarka ise faiz oranı çok düşük.

Enflasyonda durum facia

Enflasyona gelince durum tam bir facia. Türkiye, Avrupa kıtasında enflasyon şampiyonu. G20 ülkeleri arasında da durumu aynı. Bütün dünya ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye yüksek enflasyon oranıyla dikkati çekiyor. 2021 Eylül ayında oldukça gerilerde yer alan Türkiye, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna’dan bile çok kötü durumda. “İstihdam ve ihracat artacak” sözlerine rağmen bu konuda da tablo iç açıcı değil. İşsizlik geçen aylara göre nispeten düşse de asıl sıkıntı dış ticaret açığında yaşanıyor. Rakamlar ihracatın arttığını bir gerçek olarak önümüze koyuyor ancak ithalat da patlamış durumda. İktidar temsilcileri sürekli ihracatın rekor kırdığını iddia etse de bunun ithalatı karşılaması neredeyse imkansız. Ticaret Bakanlığı’nın aylara göre dış ticaret verileri her şeyi gözler önüne seriyor. Çok gerilere gitmeye gerek yok. Ocak 2022’den bu yana dış ticaret açığı sürekli büyüdü.

KKM de dövizdeki artışı frenlemedi

Independent Türkçe’nin haberine göre, Döviz kurlarına gelince. Bu konuda artık hazineye getirdiği yükle tartışma konusu olan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı var. Faiz oranının düşürülmesine rağmen insanlardan dövizlerini bozdurmaları istendi. Ancak tüm çağrılara rağmen insanlar ellerindeki dövizleri bozmadı. Bunun üzerine hükümet kur korumalı TL vadeli mevduatı devreye soktu. Paralarını faizde değerlendiren insanlara, döviz artışında uğrayacakları zararın hazine tarafından karışlanacağı ifade edildi. Bunun üzerine birçok vatandaş, ellerindeki dövizi bozdurarak bu hesaplara aktardı. KKM hesaplarında biriken para miktarı 1,5 trilyona yaklaştı. Fakat yine de dövizdeki artış durdurulamadı. Yaklaşık birkaç aydır özellikle dolar 18,50 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar her yükseldiğinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) döviz satarak müdahalede bulunuyor.