"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yeni MTV miktarları belli oldu

21 Aralık 2022, Çarşamba 19:50
Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

Örnek MTV tutarları şöyle:

AA

Okunma Sayısı: 567
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek adamlık istibdat, demokrasi hürriyet getirir

    “Vatan şairi” Namık Kemal Tekirdağ’da anıldı

    Dünya’nın yüzde 30’u koruma altına alınacak

    Çocuklara aylık 330 TL ‘kantin’ desteği

    Millet 47.5, Cumhur 41.3

    Hükümetler özgür medyadan korkmamalı

    Yargının durumu korkunç

    EYT’lilerle dalga mı geçiliyor?

    CIA 12 Eylül’ü bir yıl önce haber vermiş

    EYT gelecek yıla kalıyor

    Limon İşçileri: Ücretler Yetersiz

    Kart borçları iki kat arttı

    Yeni MTV miktarları belli oldu

    Kamuda KPSS tercihleri başladı

    Azerbaycan, Ermenistan aleyhinde AİHM'ye başvurdu

    Göksu Nehri'ni kirleten tesislerin faaliyeti durduruldu

    Zelenskiy'den ABD'ye dikkat çeken ziyaret

    ABD - San Francisco'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Türkiye'nin Hac kotası ocak ayında belli olacak

    Bir aile daha Diyarbakır Annelerinin oturma eylemine katıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece İmamoğlu mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Müsbet hareketin bayraktarları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni Asya, Trabzon Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi görüyor
    Faruk ÇAKIR

    AB’den ağır soru
    Süleyman KÖSMENE

    Misvak ve ağız sağlığı sünneti
    Cevher İLHAN

    Yine “yargıya müdahale” çarpıklığı
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve taşra siyasetine etkisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İlahiyatçılar Kur’ân ile hadisi dinlemeli değil mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.