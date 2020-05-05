‘Yeni normal’e geçiyoruz

Korona virüs sonrası ülkemizde ve tüm dünyada yeni bir ticari anlayışın doğacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüsle mücadelemiz sona erdiğinde ekonomik anlamda artık yeni bir dönemin içerisine gireceğiz. Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu ‘yeni normale’ ayak uydurması gerek. Esnaf ve sanatkarlarımız da yeni ticari anlayışa adapte olarak ekonominin en önsaflarında yerini almalı. Yeni normalin daha iyi bir normal olması için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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