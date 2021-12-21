Yeni yıl zamları

Gelecek yıl çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi, harç ve ceza miktarları belirlendi.

Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi yeni yılda 1-3 yaş otomobiller için 1313 liradan başlarken, emlak vergi değerleri yeni yılda yüzde 18,10 artacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tesbit edildi. Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırılarak 117 lira oldu.

Çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacak. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre, her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 4 milyon 814 bin 234 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 132,30 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 176,70, katma değer vergisi beyannamesinde 87,30 lira olacak.

Pasaport ve sürücü belgeleri

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu. 2022’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116,90 lira olarak uygulanacak. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru “1 ABD Doları = 13,77 TL” olarak yeniden belirlendi.

Gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere şu şekilde yeniden belirlendi: - 32.000 TL’ye kadar yüzde 15; - 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20; - 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası yüzde 27; - 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası yüzde 35; - 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası yüzde 40.