"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Yeni yılda yeni zamlar

01 Ocak 2023, Pazar 22:41
Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışık ihlali gibi birçok harç, ceza ve vergi arttı. Yeni yılın ilk zamları uygulanmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, son iki gündür Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğlerle yeni yılda vergi ve harçlarda ne kadar artış yapıldığı netleşti. Buna göre genel olarak vergi ve harçlara yüzde 122.93 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı (YDO) kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı ise bu oranla ilgili azalış yetkisini bazı vergilerde kullandı. Cep telefonuyla ilgili ilk tesiste özel iletişim vergisi 117 liradan 260 liraya çıktı. Pasaport harçları kapsamında 3 yıldan fazla süreliler için rakam bin 478 liradan 3 bin 295 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise “A sınıfı” için 370 liradan 826 lira, “B sınıfı” için bin 116 liradan 2 bin 490 liraya ulaştı. Nüfus kâğıdı için değiştirmede 83 lira ödenecek.

Yüzde 61.5 arttı

Emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde ise artışlar yüzde 61.5 ilan edildi. Buna göre örneğin 1300 motor, 1-3 yaş ve 114 bin liraya kadar olan otomobiller için en yüksek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2 bin 120 lira, aynı şartları taşıyan 1300-1600 motor için MTV ise 3 bin 693 lira oldu. Kira geliri istisna tutarı ise 9 bin 500 liradan 21 bin liraya çıktı. Yılbaşında yürürlüğe girecek konaklama vergisine göre otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak. Öte yandan artık kuyumcu esnafların ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesine sahip olması gerekiyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni yılda yeni zamlar

    BM kararından Filistin memnun

    İstanbul’un enflasyonu % 92

    Gençlerin umutla baktığı bir ülkeyi inşa edelim

    Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında

    Netanyahu hakaret etti

    Çözüm fırtınası geliyor

    Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti 1217. gününde

    8 bin hesap ''sanal'' devriyeye takıldı

    Kim'den nükleer cephaneliğin "katlanarak" artması çağrısı

    1,4 milyonu aşkın ev hayvanı kimliklendirildi

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 49'a yükseldi

    Kuzey Kore 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denedi

    Gençler Ayasofya'da sabah namazında buluştu

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

    Amasya - Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Atabaş, evinde ölü bulundu

    İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

    Zelenskiy: Saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecek

    2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti

    Rusya, Kiev'e saldırdı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın cesareti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür dakikaları azalıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaat 1’den büyüktür
    Genel

    #ManşetlerleYeniAsya Twitter etkinliğine davetlisiniz
    Ahmet BATTAL

    Mezarlığa kültür çiçeği
    Risale-i Nur'dan

    Her sene, her gün taze bir kâinat gelir
    Hasan Doğan

    Şeytanî desiselerin mağlup edilmesi (1)
    Rifat OKYAY

    Cemaatî görüş ve tercihler
    Adnan NACİR

    Twitter dosyaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.