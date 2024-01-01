Yeni yılda yeni zamlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretleriinin 1 Ocak Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere “yeniden düzenlendiğini” duyurdu.

Vergi ve harçlara yüzde 58.46 zam Yeni tarifeye göre; otomobil için geçiş ücretleri; Osmangazi Köprüsü için ücreti yüzde 57 zamlaranak 184.50 TL’den 290 TL’ye yükseldi, 1915 Çanakkale Köprüsü için yüzde 47,50 zamlanarak 250 TL’den 295 TL’ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ücreti yüzde 84 zamlanarak 19 TL’den 35 TL’ye yükseldi. Ankara - Anka

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