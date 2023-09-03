İthal ilaçta uygulanan euro kuru geçen temmuz ayında yapılan düzenlemeyle beraber 14 liraya çıkarıldı. İlaçta eş değer kuru yetersiz bulan yabancı ilaç firmaları Türkiye pazarından çekilmeye başladı.

Pazardan çekilmeyenler ise Türkiye piyasasında satışa sundukları ilaçların sayısını azalttı. İthal ilaçlara erişimdeki problemler devam ederken yerli ilaçta da kriz kapıda. Kamu kurum iskontosu, hammadde tedarik sıkıntısı, artan işçi maliyetleri ve yerli ilaç üretiminde kullanılan kağıt, şişe ve alüminyum gibi ürünlerin maliyetlerindeki artış önümüzdeki süreçte yerli ilaçlara erişimde sıkıntıların yaşanacağını gösteriyor. Kış yaklaşırken pek çok antibiyotik grubu ilaca ve çocuk şuruplarına erişimde şimdiden sorunlar yaşanıyor. Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül: “Yerli ilaçlarda çok ciddi krizler var. En basitinden antibiyotik grubunda bir kriz var. Kışa girerken antibiyotik gruplarını piyasada bulmak çok zor hale geldi. Şu an Türkiye’de yerli üretim olan antibiyotiklerin bir kısmı piyasada yok. Şurupların bir kısmı piyasada yok.” dedi.