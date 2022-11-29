Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu, “Yeter artık, geçinemiyoruz” sloganıyla düzenlediği eylemde elektrik, doğal gaz başta olmak üzere gelen zamlar ve hayat pahalılığını protesto etti.

Açıklamada, “Toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, kamu çalışanları, emekliler, köylüler ve esnaflar zamlar nedeniyle artan hayat pahalılığı sebebi ile yeni güne bir önceki güne göre daha da yoksullaşarak giriyor, ev kiralayamaz, kiraladığını ödeyemez durumuna düşüyor. Bu durumun sonucu olarak hayatımız her gün biraz daha zorlaşmakta gitgide katlanılamaz hale gelmektedir. Toplumun çok büyük bir kesimi her gece yarın yine nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatağına yatmaktadır. Elektrik ve doğal gaz faturaları kışın gelmesiyle birlikte halkımız için kâbus haline gelmiş durumdadır. Akaryakıta gelen aşırı zamlarında tetiklemesi ile temel tüketim maddelerine yansıması ile birlikte temel tüketim maddelerinin fiyatlarında geçen yıla göre iki katından az olmamak üzere artışlar olmuştur” dedi. Sinop - Anka

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