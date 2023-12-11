Emekliler, insanca yaşam için önceki gün Türkiye’nin farklı illerinden Ankara’ya gelerek düzenledikleri mitingle iktidara sesini duyurmaya çalıştı.

Emekliler, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. İzmir bademli köyünden gelen Sadık Yaradan, “7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Sağdan soldan hurda topluyorum. Oradan buradan eşya topluyorum satıyorum öyle geçiniyorum” dedi. En düşük emekli maaşı aldığını söyleyen Hüseyin Özkaynak ise “10 bin lira ev kiram var, çalışmak zorundayım. Aldığımız maaş bize yetmiyor. Ben servis şoförlüğü yapıyorum. Sabahın 6’sında çöp bidonlarının başında kedilerden köpeklerden önce emeklileri görürsünüz” diye konuştu. Yılmaz Hacımuratoğlu da yaşadıkları sıkıntıyı, “Sesimizi AKP iktidarına duyurmak istiyoruz. Açlık sınırında yaşıyoruz. Biz açız, artık yaşayamıyoruz. Buna tahammül edemiyoruz. 7 bin 500 lira yaşamak mümkün değil” sözleriyle ifade etti. Emekli Şükran Babur da “9 bin TL emekli maaşı alıyorum. Yaşamın ağır yükü omuzlarımıza bindirildi. Yetişemiyoruz yükümüz çok ağır” dedi. Ankara - Anka

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