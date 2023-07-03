YHT’ye yüzde 30 zam

9 günlük uzun Kurban Bayrama tatili sona erdi. Tatil dönüşü, beklendiği gibi kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere zam yapılmaya başlandı. İlk zam haberi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı. TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı. Halk TV’nin haberine göre YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı. Haber Merkezi

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