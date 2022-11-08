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8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Yılbaşına kadar Halk Ekmeğe zam yok

08 Kasım 2022, Salı 19:47
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, İstanbul’da aralık ayı gelmeden 5 liraya satılan ekmeğin 7,5 liraya çıkabileceğini açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek’e de zam geleceğine dair iddialara cevap geldi.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Nama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

Haber Merkezi

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