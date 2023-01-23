Yıllarca çalıştık bunu mu hak ettik?

Vatandaşlar, ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkıp Et ve Süt Kurumu marketlerinin önünde kuyruğa giriyor.

Talebin fazla olması nedeniyle satışların kişi başı 1 kilo ile sınırlandırıldığı Ankara Kızılay’daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, “Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim” dedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıra beklediğini belirten bir vatandaş da “Ne geçinmesi, dileniyoruz. Bu millet, namazını kılmadan 1 kilo et alalım diye sokaklara düşüyor” dedi.

Ankara - Anka