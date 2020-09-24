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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Yıllık elektrik ve doğal gaz zamları açıklandı

24 Eylül 2020, Perşembe 15:00
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 32.3, doğal gazın fiyatı yüzde 34.7 yükseldi.

Hükümet yetkililerine göre Karadeniz’de bulunan doğal gaz 2023 yılında çıkarılmaya başlanacak ve Türkiye’nin enerji faturası düşecek. T24’deki habere göre konutlarda, 1 kilowatt saat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. Doğal gazda yaşanan artış ise elektrikten daha fazla. Buna göre konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruşa yükseldi. 

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