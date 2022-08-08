Yıllık kira istemeye başladılar

Ev sahipleri, “düzenli ödenmez” endişesiyle kirayı yıllık istemeye başladı.

Emlakçılar, “Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, kirayı tahsil edememekten çekiniyor. ‘Yerli yabancı fark etmez yıllık ödeme almadan evi vermem’ diyorlar. Zaten bütçesine uygun ev bulamayan vatandaş bu şartı duyunca mecburen geri dönüyor. Genelde yabancılar kiralıyor” dedi. Hürriyet’in haberine göre, geçmişte yabancıya yönelik bu talebin artık tüm piyasaya yayıldığını belirten emlakçılar, “Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, kirayı tahsil edememekten çekiniyor. ‘Yerli yabancı fark etmez yıllık ödeme almadan evi vermem’ diyorlar. Zaten bütçesine uygun ev bulamayan vatandaş bu şartı duyunca mecburen geri dönüyor. Genelde yabancılar kiralıyor” dedi. Fahiş zam talepleri, evi yüksek fiyatla başkasına kiralamak için yapılan tahliye baskıları hâlâ sürerken, son dönemde kiraların tahsil edilememesi sorunu da artmaya başladı. Bu nedenle çok sayıda mülk sahibi artık yıllık peşin kira istiyor. Haber Merkezi

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