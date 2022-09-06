Yine ENAG, yine saldırı

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, gercekgundem.com sitesinde yer alan dünkü yazısında, ENAG’a yönelik yapılan saldırıları gündeme taşıdı.

Ulusoy, “Grup enflasyon verilerini açıklar açıklamaz yine üst telden saldırılar başladı. Geçen ay yazılı basınla yüklenenler bu defa Türkiye’yi yöneten partinin “tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı” doğrudan ENAG’ı ve yöneticilerini hedef alan bir paylaşımda bulundu… Yine sosyal medyadan. Neymiş, ENAG TÜİK’te çalışan sayısına göre oldukça küçük bir yapıya sahipmiş, yöneticisi zaten görüşünü belli eden bir özelliğe sahipmiş falan…” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.