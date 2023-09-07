Yoksullaştırılmaya devam

ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, “Zenginler zengin ediliyor, orta sınıf ve dar gelirliler ise daha da yoksullaştırılıyor” dedi.

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, enflasyon verileri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Karar’daki “Yoksullaştırmaya devam!” başlıklı yazısında Değer, “Son on yıldan fazla bir süredir Merkez Bankası bir kez olsun hedefini tutturamamış. Bu Merkez Bankamızın 2024 yılı için enflasyon beklentisi %33. Toplu sözleşmenin neticesinde 2024 yılı için resmileşen rakam 2024 yılı ilk 6 ay için % 15, ikinci 6 ay için %10. Yani yıllık % 20.75. Enflasyonun altında bir rakamı teklif etmek, bu rakamı uygun görmek için nasıl bir mantıkla, muhakemeyle iş gördüklerini merak etmiyor değil insan. Ancak keşke kamu çalışanlarının ve emeklilerinin kayıpları bu kadarla sınırlı olsa. Bir de malum işin TÜİK boyutu var. Hani “rasyonaliteye dönmekten başka seçeneğimiz yok” demişti ya göreve başlayan bakan. Zannetmeyin ki “rasyonelliğe dönmek” meselesi ekonomiyle sınırlı” dedi.

Türkiye’de gemi batıyor

“TÜİK’in Ağustos ayı verilerini de katarak açıkladığı yıllık rakam % 47,83 iken ENAG’ın aynı dönem için açıkladığı rakam %122, 88. Fıkrayı aratmıyor devlet. Alırken hesabı başka işletiyor, verirken başka işletiyor” diyen Değer, şunları söyledi: “Zenginler zengin ediliyor, orta sınıf ve dar gelirliler ise daha da yoksullaştırılıyor. İnkâr ederken itiraf ediyorlar: Çalışanlarımızı daha önce olduğu gibi şimdi de hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz (ezdirmeyeceğiz dediğiniz yerde zaten eziliyorlar ve hayat da itiraf ettiğiniz gibi pahalı), rasyonelliğe dönmekten başka seçenek yok (sanki bırakıp rasyonelliğe döneceğimiz yer irrasyonellik değilmiş, sanki failleri yokmuş gibi konuşulmaya devam ediliyor)!. Hakem Heyeti’nin açıkladığı rakam ortada ve yetkili sendika “pek çok çok kazanım elde ettik”, “keşke ekonomimiz bu kadar kırılgan olmasaydı” gibi açıklamalar yapmakta bir beis görmüyor. Neyi, nasıl yanlış yaptığınızın farkında olmadığınızda bundan sonraki toplu sözleşmelerinin de aynı akıbetle sonuçlanacağını elbette fark edemezsiniz. Türkiye’de gemi batıyor, göz göre göre batırılıyor ve topluca seyretmeye devam ediyoruz.”

Haber Merkezi