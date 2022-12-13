ÜRETEN DEĞİL, TÜKETEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRİLEN TÜRKİYE, ÜÇ KURUŞ KAZANCIYLA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞANLARIN ÜLKESİ OLDU.

DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL: “Bugün üreten değil, daha çok tüketen bir Türkiye var. Tarım ve hayvancılıkta ne üretenin, ne de tüketenin memnun olduğu bir Türkiye noktasına geldik. Vatandaşımızın ürettiği para etmiyor, milyonlarca insanımızı da alım gücüne eriştiremediler.”

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN: “İstanbul’dan Ankara’ya dönerken mola verdik. Bir TIR şoförü geldi. Emekli, 65-70 yaşlarında. ‘Bu işi yapmasam geçinmem mümkün değil. 4500 lira emekli maaşı alıyorum’ dedi. Böyle birşey olabilir mi? Hani sosyal devlet? Nerede bu sosyal devlet?”

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Yoksulluk cenderesi derinleşti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Derin bir yoksulluk cenderesinin içindeyiz arkadaşlar. Türkiye, üç kuruşla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi oldu” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde 6 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısıyla ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini açıkladığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.

Nerede bu sosyal devlet?

Videoda Babacan’ın şu konuşması yer alıyor: “Bugün maalesef emeğin hakkı ödenmiyor. Derin bir yoksulluk cenderesinin içindeyiz arkadaşlar. Türkiye, üç kuruşla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi oldu. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Herkes üç kuruşluk kazancıyla sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar durmadan çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Dün daha İstanbul’dan Ankara’ya gece dönerken, şöyle kısa bir mola verdik. Bir TIR şoförü geldi yanıma. Emekli, muhtemelen 65-70 yaşlarında. ‘Ben’ dedi, ‘Bu TIR şoförlüğünü yapmasam geçinmem mümkün değil’ dedi. ‘4 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum’ dedi. ‘Geçinmek mümkün değil’ dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Hani sosyal devlet nerede? Nerede bu sosyal devlet?”

85 milyonu geçim derdine sürüklüyorlar

Babacan aynı konuşmasında şunları söylemişti: “Yoksullaşan halkı kendine bağımlı kılmaya çalışanlarla, vatandaşın başını kaldırmasına bile imkan vermeyen bu ortamdan siyasi nema elde etmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz. 85 milyonu geçim derdine sürükleyen otoriter ittifakla mücadele ediyoruz. İktidar, asılsız bir korku yayıyor. Mesela ne diyorlar? ‘İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir’ diyorlar. Böyle bir şey yok. Bu iktidarın en büyük yalanını afişe ediyorum. Yapılan yardımlara, kazanılmış haklara göz dikecek hiç kimseye biz geçit vermeyiz. İktidar, ihtiyaç sahiplerinin siyasi görüşünü anlamaya çalışıyor. ‘Bizden mi, değil mi’ diye bakıyor. Parti teşkilatını, yardım için gerekli bir durak olarak ortaya sokuyor. Biz, bu adaletsizliğe son vereceğiz.”

Ankara - Anka

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Genç işsizliği yüzde 1.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

Ankara - aa