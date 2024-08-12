Yoksulluk daha da artacak

Merkez Bankası’nın 2. Enflasyon Raporunun açıklanmasının ardından Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu önemli değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu.

Kozanoğlu’nun değerlendirmeleri, Merkez Bankası’nın teknokratik yaklaşımının toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısını taşıyor. Enflasyon hedeflerinin gerçekçi olmadığını ve kemer sıkma politikalarının halkı daha da yoksullaştırabileceğini vurgulayan Kozanoğlu, özellikle asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaş artışlarına yönelik endişelerini dile getirerek, “2025 yüzde 14 enflasyon tahmininin korunmasının en büyük sakıncası, yılbaşında asgari ücrete ve kamu çalışanı/emekli maaşlarına bu oran üzerinden zam yapılacağı kuşkusunu uyandırması. Zaten kamu çalışanlarına 2025 için toplu sözleşmede yüzde 6 ve yüzde 5 altı aylık maaş artışları öngörülmüştü. Açıkçası tutturulması olanaksız hedefler konulmasının, emek kesimini iyice yoksullaştırma riski taşıması nedeniyle kasıtlı olarak belirlendiğini düşünmeden edemiyoruz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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