Türk-İş’in verilerine göre Ocak ayında açlık sınırı 4 bin 249 TL’ye, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL’ye yükseldi.

Türk-İş’in verilerine göre Ocak ayında açlık sınırı 4 bin 249 TL’ye, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL’ye yükseldi. Ocak ayında gıda fiyatları aylık yüzde 3,71, yıllık yüzde 59,67 arttı. Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasını yayınladı. Rapora göre ithalata bağımlılığı yüksek tarımsal girdilerdeki artışlar ve piyasadaki yüksek enflasyon beklentisi sebebiyle gıda fiyatları bu ay artmaya devam etti. Türk-İş, araştırmasının 2022 Ocak ayı sonuçları şöyle oldu: “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.249,95 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 13.843,50 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.587,79 TL’ye yükseldi.”

MUTFAKTAKİ ENFLASYON DEĞİŞİMİ

Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ocak 2022 itibariyle şu şekilde gelişti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgarî harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,71 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 59,67 olarak hesaplandı.

AHMET TERZİ - ANKARA