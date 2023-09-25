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25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yoksulluk sınırı 14.500’ü geçti

25 Eylül 2023, Pazartesi 18:42
Başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırıyor.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde 13 bin 701 liradan 14 bin 542 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 41 bin 651 liraya çıktı.  Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun, Ar-Ge birimi KAMUAR’ın yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 841 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 5 bin 537 lira yükselerek 27 bin 109 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 378 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 875 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 399 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 19 bin 274 liralık artış gösterdi. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da eylülde 27 bin 109 liraya yükseldi.

Ankara - Mehmet Kara

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