Yoksulluk sınırı 24.185 lira

Türk- İş, Ekim 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 24 bin 185 lira, açlık sınırı da 7 bin 425 lira oldu. 5 bin 500 lira ile geçinmeye çalışan asgari ücretli bir aile ile açlık sınırı arasındaki makas 1925 lirayı buldu.

‘3Y’nin üçüncüsü Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 5 katına ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 9 bin 706 lira olarak açıklandı. Türk- İş’e göre, ekimde mutfak enflasyonu yüzde 2,48 oranında arttı. Son on ayda yüzde 81, 19 oranında artan mutfak enflasyonu, bir önceki yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 134, 77’ye ulaştı. Türk- İş’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: “SÜT, YOĞURT, PEYNİR GRUBU: Bu gruptaki tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. 1 litre sütün marketlerde ortalama satış fiyatı 18 lirayı geçmişken, çiğ süt alım fiyatının net 7,5 lirada tutulması, özellikle hayvanlarının yem ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak çiftçiler açısından büyük bir problem olmaya devam ediyor. Bir ayda ortalama peynir fiyatı yüzde 12, ortalama yoğurt fiyatı yüzde 15 arttı. Yoğurdun kg fiyatı ilk kez 30 lirayı geçti.” Ankara - Anka

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