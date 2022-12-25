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25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

25 Aralık 2022, Pazar 00:17
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için ideal olarak tüketmesi gereken gıda ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışı harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2022 sonuçları açıklandı.

Asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarıldığı aralık ayında dört kişilik bir ailenin dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama 402 lira artarak 9 bin 59 liraya çıktı. Aynı ailenin tüm ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı ise 26 bin 124 lirayı buldu. Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 402 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 300 lira artarak 17 bin 65 liraya yükseldi.

Ankara - Adnan Solmaz

 

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