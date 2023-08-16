Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

Birleşik Metal İş (BİSAM) araştırmasına göre, temmuzda açlık sınırı 11 bin 525 liraya ulaştı. Böylece açlık sınırı ilk aydan asgari ücretin üzerine çıktı. Temmuz’da yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 lira olarak hesaplandı.

BİSAM araştırmasında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 191 lira olarak hesaplandı. Bu değer, yetişkin bir kadın için 3 bin 31, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 235, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 609 lira seviyesinde bulunuyor. Günlük harcamalarda Temmuz 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 116,31 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 77,82 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,45 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olarak gerçekleşti. Katı yağ ve sıvı yağ ise 20,03 lira, yumurta için 7,11, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,91 lira harcama yapılması gerekiyor. Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30,3 ile en yüksek paya sahip. Haber Merkezi

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