Yoksulluk sınırı 42 bine dayandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 34 TL’ye, yoksulluk sınırı 41 bin 626 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor. BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 3 bin 301, yetişkin kadınlarda 3 bin 145, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 3 bin 391, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2 bin 197 lira olarak hesaplandı. Diken’in haberine göre BİSAM’ın temmuz raporunda açlık sınırı 11 bin 525, yoksulluk sınırı 39 bin 886 liraydı. Haber Merkezi

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