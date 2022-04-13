Yoksulluk sınırı 6184 lira

Türkiye Kamu-Sen’in Mart 2022 fiyatlarıyla yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 13 bin 446 lira olarak hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortaya çıkan verilerin enflasyonun artış hızını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Rakamlara bakıldığında memurlarımızın alım gücü de aynı oranda düşmüştür. Aradan altı ay geçtikten sonra ödenecek enflasyon farkı şu anda yaşanmakta olan erimeyi telafi etmemekte, sadece dönemsel bir telafiyi içermektedir. Dolayısıyla, bu dönemlerde enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi yönünde olumlu bir adım olacak, alım gücünün korunmasını sağlayacak ve memurlarımızın bir nebze olsun nefes almasına katkıda bulunacaktır.” *** Asgari ücret artmalı Yöneylem Araştırma’nın Mart ayı raporuna konu olan araştırmaya katılanların yüzde 85,3’ü asgari ücretin arttırılması gerektiğini düşünüyor. Araştırmada AKP’ye oy verenlerin yüzde 78,9’u da bu görüşe katılıyor. Aynı araştırmada ‘‘asgari ücret ne kadar olmalı?’’ sorusuna katılımcıların yüzde 39,5’i ‘‘7000 lira ve üstü’’ cevabını verirken yüzde 24,5 ‘‘6001-7000 lira olmalı’’ cevabını işaret etti. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, asgari ücret artışı ile ilgili, “Eğer hükümet artış için Temmuz ayını beklerse - ki öteleyecekler gibi görünüyor, biz de o zaman için yeni önerimizi dillendiririz. Enflasyon bu hızla giderse bu rakam da çoktan erir gider’’ dedi. Haber Merkezi AA

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