Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, yarın Trabzon’da; “Yoksulluk ve fukaralık zamlarına dur de” sloganı ile zamları protesto edecek.

Konfederasyon başkanı Mustafa Balık, asgari ücrette iyileştirme yapılmazsa vatandaşın enflasyonun altında ezileceğini söyleyerek, “Ham madde girişleri noktasında çok sıkıntılılar, inşaat sektörü çökmüş durumda. Hiçbir yerde para yok, kaynak yok. Biz bunları halka anlatıyoruz, bunun karşılığını da alıyoruz da çok kalabalık açıklamalar yapıyoruz ve basında çok geniş yer tutuyor. Hükümetin bu ‘yeniden asgari ücreti görüşebiliriz’ lafı da bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Kamuoyundaki ve halktaki işte sivil toplum kuruluşundaki tepkilerden dolayı böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissetmişler” dedi. Trabzon - Anka

Okunma Sayısı: 360

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.