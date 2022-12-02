Yoksullukta sınır 25 bini geçti

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre yoksullukta sınır 25 bini, açlıkta ise 7 bin 700 TL’yi geçti.

Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Kasım ayında, açlık sınırı 7 bin 786 TL; yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 TL olarak gerçekleşti. Verilere göre, yılın ilk 11 ayında fiyatlardaki değişim oranı yüzde 90.02 olurken 12 aylık artış oranı ise yüzde 137.38 oldu. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 10 bin 171 TL’ye yükseldi. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, toplumun bütün kesimlerinin, başta iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri etkileyen, halkın bir numaralı sorunu olan enflasyon yaşama maliyetini arttırdığına dikkat çekilerek, başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmetlerde devam eden fiyat artışları karşısında satın alma gücü giderek gerilediği, sosyal adaletsizlik arttığı gelir dağılımının bozulduğu ifade edildi.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmeli

Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 425 TL’den 7 bin 786 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 24 bin 186 TL’den 25 bin 364 TL’ye yükseldi. Türk-İş açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken zorunlu harcama tutarı geçen aya göre 361 lira artış gösterdi. Yılbaşına göre bu tutar 3 bin 689 liraya ulaştı. Gıda yanı sıra halkın belini büken kira, ısınma, elektrik, su, ulaşım, vb. zorunlu harcamalar da dikkate alındığında haneye girmesi gereken gelir seviyesi ortaya çıkmaktadır. Öncelikle yapılması gereken, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tanımladığı “insan onuruna yaraşır” bir ücret geliri seviyesi belirlemektir. Enflasyona karşı korunması ve refah payı eklenmesi gereken gelir düzeyi belirlenen bu tutar kabul edilmelidir.”

Recep Gören - Ankara