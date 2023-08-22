Yolcu da bulamıyoruz, iflas etmiş durumdayız

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’da dolmuşçu esnafının sorunlarını dinledi.

Özbirlik Durak Başkanı Ali Özçay, seçimden önce 19 lira olan mazotun 40 liraya dayandığına dikkat çekerek, “Bindirecek yolcu bulamıyoruz. 1 lira olan parça 1000 lira oldu. Sıkıntılarımız büyük, taşıyacak yolcu da bulamıyoruz artık. Dolmuşçu olarak iflas etmiş durumdayız” dedi.

Özçay, yurttaşların dolmuşa da binemediğini binenlerin de öğrenci kimliği alarak dolmuşa binmeye çalıştığını “Herkes dışarıdan öğrenci kimliği almak istiyor. Dışarıdan alabiliyorlar ve hepsi bize zarar olarak dönüyor. Yatlara mazotu ucuz olarak verirken, dolmuşçulara, servisçilere, kamyonculara neden verilmediğini anlamıyoruz. Biz bunun bize de verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ankara - anka