Yoldan tasarruf işe harcandı

Uzaktan çalışma Covid-19 salgınında birçok sektörde yaygın şekilde uygulandı. Evden işlerini yapan kişiler seyahat etmekten kurtularak zaman tasarrufu sağladı. Peki, çalışanlar bu vakti nasıl harcadı?

Türkiye’de çalışanlar seyahatten tasarruf ettikleri günlük ortalama 69 dakikanın 27 dakikasını yine işe harcadı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 27 ülkede yapılan araştırmaya göre, çalışanlar uzaktan çalışma ile günlük ortalama 72 dakika kazandı. Ancak bu sürenin yüzde 40’ını yine işe harcadı. Çalışanların kendilerine ayırdıkları zaman ise yüzde 34’te kaldı. Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) “Evden Çalışırken Zaman Tasarrufu” başlıklı araştırmasını yayınladı. Araştırma Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls ve Pablo Zarate imzasını taşıyor. Haber Merkezi

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