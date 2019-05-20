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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

YSK kararı sıcak parayı kaçırdı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 00:58
AKP döneminde Türkiye ekonomisinin giderek daha fazla bağımlı hale geldiği sıcak para, son dönemde ülkeden çıkıyor.

Uluslararası Finans Kurumu (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere mart-nisan aylarında yabancıların hisse ve tahvil alımları yoluyla toplam 71 milyar dolarlık sıcak para girişi olurken, aynı dönemde Türkiye’den 1.5 milyar dolar çıkışı oldu.

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık seçiminin iptaline ilişkin kararının ardından 6-10 Mayıs tarihleri arasında yabancılar 554 milyon dolarlık Türk hisse ve tahvilini satarak çıkış yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, yılın ilk dört ayında sıcak para açısından olumlu olan küresel koşullardan yararlanamayan Türkiye’nin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetlenmesi dolayısıyla hızla bozulan küresel piyasalardan para girişi sağlamasının daha zor olacağı belirtiliyor.

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CDU liderinden İstanbul seçimi yorumu

Demokratik karar bozuldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısında bulundu. Kramp-Karrenbauer, partisinin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası çerçevesinde Duisburg’da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamalar yaptı. CDU lideri Kramp-Karrenbauer, “Türkiye’de, cumhurbaşkanına uymadığı için demokratik bir kararın bozulduğunu İstanbul’da yaşadık” dedi. Kramp-Karrenbauer, bu gelişmenin dünyanın her yerinde güvenlik ve özgür seçimlerin doğal olmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. DW’nin haberine göre Kramp-Karrenbauer, İstanbul’da seçmenlerin belediye başkanlarının yeni bir şansa sahip olması ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık bir mesaj verebilmek” için mücadele ettiğini belirtti.

Etiketler: ysk
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