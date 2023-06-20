Yüksek fiyatlar merdiven altı üretimi artırıyor

Gıda fiyatlarındaki artışla birlikte merdiven altı üretimin artabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Bayram alışverişleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

“Bu Kurban Bayramı’nda 900 bin büyükbaş ve 2 buçuk milyon civarında küçükbaş hayvanın kesilmesi bekleniyor. Öte yandan 9 günlük bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte esnafımız hem tatil hem de bayram alışverişlerinden umutlu. Bu Bayram yapılacak harcamalarla birlikte piyasaya yaklaşık 90-100 milyar TL girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her sektörde karınca kararınca bir hareketlilik olacağını öngörüyoruz. Öte yandan bu yıl gıda fiyatlarındaki artışla birlikte bayram alışverişlerinde merdiven altı üretim artabilir. Vatandaşlarımız bu bayram bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalı” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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