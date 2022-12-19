Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

Artan kiralar nedeniyle İstanbul’da ‘ekonomik’ kiralık ev arayışı arttı. Yüksek kiralar iç göçü hızlandırdı.

Özellikle son bir buçuk yıllık zaman diliminde, bütçesine uygun kiralık ev bulamayanların sayısı giderek artıyor. Yüksek enflasyona bağlı olarak, artan taleple birlikte İstanbul’da 5 bin liranın altında konut bulmak oldukça güç. Kentin merkezinde yaşayanlar ev sahiplerinin ‘fahiş’ kira talebi karşısında daha ekonomik arayışlara başlıyor. Fakat kira göçünün artmasının yanı sıra çeşitli şehirlerden İstanbul’a taşınmak isteyenler için de fiyatlar caydırıcı bir etken. Şehir ve Bölge Planlama üzerine çalışan akademisyen Ahmet Suvar Aslan, yüksek kira nedeniyle barınma sorununun arttığı İstanbul’da insanların nitelik standartlarını düşürmek zorunda kaldığını belirtti. Özellikle ‘orta sınıfın’ yüksek kira giderini karşılamakta zorlandığını anlatan Aslan, kira artışı nedeniyle değişen tercihleri şöyle ifade ediyor:

Standartlar düştü

“Orta sınıf bir hanenin köşede birikmiş parası yoksa yeni eve çıkarken kredi çekmek durumunda kalıyor. Bunun yanı sıra memurlar ve emekliler kenti terk ediyor. Kent ile olan ilişkileri daha sınırlı ve kökleşmemiş olanlar bu stratejiye başvuruyor. Gidenler, gitmeyi düşünenler var. Yüksek kira yüzünden nitelikli konut tercihi yapılamıyor. Eskiden de böyleydi fakat insanlar artık barınma sorununu çözmek için çeşitli standartları düşürmek zorunda kalıyor. Bugün artan fiyatlar bunu daha çok artırdı. İnsanlar, depreme dayanıksız, balkonsuz, alt yapı sorunu olan evlere gidiyor. Yani insanlar hayatta kalma stratejisi çiziyor, bunlar benim gözlemlerim. Kirayı karşılanabilir olsa, depreme dayanıksız evde oturmayı kimse tercih etmez. Niye depreme dayanıksız evde yaşanmak istensinki?” Aslan, son olarak artan kira fiyatları nedeniyle yüksek kirayı karşılayamayan insanların depremi unutmak zorunda kaldığını ekliyor.

Haber Merkezi