Yüksek komisyon oranları enflasyonu körüklüyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyondaki artışın bir nedeninin de bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları olduğuna dikkati çekti.

“E-ticaretteki yüksek komisyon oranları fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almasına neden oluyor ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e-ticaret elbette çağdaşlık ama maliyetli bir çağdaşlık. Yani esnafın üründen kazanamadığı parayı arada bu hizmeti götüren kazanıyor. Bu hizmet yapılırken yüzde 16-18 gibi komisyon oranları yüzde 33-35’e çıkarıldı. Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyon körükleyen bir faktör oluyor” dedi.

E-ticarete girmeyen esnafın ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Palandöken, “Esnaf bu siteye girmek zorunda ama girdiği zaman da kendi kazancından çok başkaları kazanacak ondan sonra parasını bu firmalardan alınacak. Onun için yapılması gereken şey başında da söylediğim gibi tavan taban fiyatı belirlenecek ve herkesin bildiği bu ücretlerden ne kadar alınacağı tespit edilmiş olacak” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk