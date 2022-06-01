Yumurta üreticileri dertli

Son dönemde yemden gübreye, enerjiden ulaşıma kadar her kalemde artan fiyatlar, yumurta üreticilerinin kapasite düşürmesine sebep oldu.

Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, bazı üreticilerin işletmelerini kapatırken bazılarının da tavuklarını kesime göndermek zorunda kaldığını belirtti. Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu da kendi işletmesindeki tavukların bir kısmını kesime gönderdiğini söyledi. Saraçoğlu, Türkiye genelinde son bir ayda 11 milyon tavuğun kesime gönderildiğini ifade etti. Son bir ayda yumurta tüketiminin de hızlı bir şekilde düştüğünü ifade eden Saraçoğlu, “Korkarım ki yumurtayı ithal edeceğiz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 61

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.