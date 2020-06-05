"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Yumurtanın tanesine 60 kuruştan fazla para vermesinler'

05 Haziran 2020, Cuma 15:02
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 sürecinde kapatılan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasını değerlendirdi.

Kapıların açılmasının çok isabetli olduğunu ve sektörü rahatlatacağını belirten Afyon, Irak'ın siyasi nedenlerle Türkiye'den yumurta almamasına ilişkin sorunun halen devam ettiğini, bu nedenle Habur kapısından zaten ihracat gerçekleştiremediklerini söyledi.

Habur'dan Irak'a sadece damızlık yumurta gönderebildiklerine dikkati çeken Afyon, kapılarda Kovid-19 nedeniyle başlatılan temassız ticaret uygulamasına son verilmesiyle, bu ürünlerin geçişinin de daha seri yapılacağını ifade etti.

Afyon, İran'daki kapıların kapanmasıyla bu ülke üzerinden gerçekleştirilen yumurta ihracatında sorun yaşadıklarını anımsatarak, gemi ya da daha uzun güzergahlardan ürün yollanmasının maliyetleri artırdığını, bu nedenle ihracatın kesintiye uğradığını anlattı.

İran sınırındaki Gürbulak kapısının açılmasıyla sektör olarak müşterilerin talebini beklediklerini bildiren Afyon, "İran üzerinden Kuveyt, Türkmenistan ve diğer doğu ülkelerine satış yapıyoruz. Şimdi İran üzerinden yol kısalacak ve maliyetler de ucuzlamış olacak. Alıcılara artık bu güzergahdan mal vereceğiz. Kapıların açılmasıyla üyelerimiz sipariş almaya başladı. Hazırlanan siparişleri hemen İran üzerinden Kuveyt ve Türkmenistan gibi ülkelere göndereceğiz. İran üzerinden transit geçişin açılmasıyla pazarlara ulaşımımız daha kolaylaştı. Bizim İranlı tüccarlara sattığımız yumurtaları onlar da Irak'a satabiliyor." şeklinde konuştu.

Körfez'de yeni pazar arayışı 

Afyon, bu süreçte Dubai gibi alternatif pazarlara yönelik de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, Ticaret Bakanlığı desteğiyle burada kurulan Türkiye Ticaret Merkezi üzerinden yumurtaların pazarlanmasına başlanacağını söyledi.

Bakanlıktan sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için destek beklediklerinede değinen Afyon, "Dubai'de kurduğumuz bu üs üzerinden Afrika'ya çok daha etkin ve hızlı ulaşmayı hem de Körfez ülkelerinde daha etkin olmayı hedefliyoruz." dedi.

Körfez bölgesindeki pazarları genişletmeyi hedeflediklerini anlatan Afyon, Ticaret Bakanlığının başlattığı sanal fuar çalışmalarının daha da genişlemesini istediklerini ve yumurta sektörünün de buralarda daha fazla ön plana çıkarılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Sektör olarak iç pazarda yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Afyon, şunları kaydetti:

"Piyasaya 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle kayıt dışı ve fahiş fiyata yumurtalar sürülüyor. Bu yumurtalara sahte etiketler basılıyor. Vatandaşlar bu yumurtalara boş yere yüksek paralar vermesin ve mutlaka organik sertifikasını sorsun. Bu yumurtalarla aldatmaca yapılıyor, vatandaş itibar etmesin. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu yumurtalara yönelik denetimlerini artırmalı. Gereksiz fiyat ödemesinler ve yumurtanın tanesine 60 kuruştan fazla para vermesinler. Sertifikası ve işletme numarası olmayan yumurtalardaki 'organik' ifadesine inanmasınlar."

AA

Okunma Sayısı: 1267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.