Yumurtaya yeni zam

Yüksek enflasyon ve peşpeşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan Yumurta fiyatlarına yeni zam geldi.

Gerçek Gündem’in haberine göre, geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı Ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL’ye alınan 30’lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 TL oldu. Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021’de tanesi 0,60 TL’ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL’ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Haber Merkezi

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