Yurt dışına üretim göçü sürüyor

Borusan, Honda, Ford ve BP gibi büyük üretim merkezleri tek tek Türkiye’den başka ülkelere göç etmeye devam ediyor.

Türkiye’den yurt dışına üretim göçü giderek derinleşiyor. Borusan, Honda, Ford, BP gibi büyük üretim şirketleri tek tek ülkedeki fabrikalarını satıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aylık verilerine göre, 2023 Kasım ayında 2 bin 417 şirket, yılın ilk 11 ayında toplamda 19 bin 931 şirket kapandı. 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre, kapanan şirket sayısı yüzde 7,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 44,7 arttı. Kasım ayında ise geçen yılın aynı ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 46,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 oranında arttı. Öte yandan, kurulan şirketlerde de azalış görüldü. Haber Merkezi

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