Yurt dışından ev alanlar artıyor

05 Haziran 2023, Pazartesi 17:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Türk vatandaşlarının 2020 yılında 35 bin 184 adet olan yurt dışından konut satın alımı, 2021 yılında 45 bin 789 adete yükseldi.
Dünya gazetesinin haberine göre göre Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “İstanbul’da gayrimenkul fiyatları Avrupa şehirleriyle yarışıyor. Bunun sonucu İstanbul’da yeni bir konut almak yerine yurt dışında konut almak daha tercih edilir hale gelmeye başladı” dedi. Yurt dışından konut almada en büyük motivasyonun yatırımın yanı sıra, AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanmak olduğunu ifade eden Narazan, “Golden Visa, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta’yı kapsıyor. Bu dört ülkede gayrimenkul yatırımı yapan bireyler oturma izni ve vatandaşlık alabiliyor” dedi. Narazan, “Özellikle kira sınırlamasından bu yana en az yüzde 40 artış söz konusu. Portekiz’de 280 bin euroya daha büyük metrekarede ev alabiliyorsunuz. Küçük çocuğu olan aileler yüzde 80 Portekiz’i tercih ediyor. Yunanistan, Karapiyler de ilgi görüyor” diye konuştu.
Haber Merkezi
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