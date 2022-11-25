Yüzde 123’lük zam kabul edilemez

Yeni yılda araç muayene ücretlerine Yeniden Değerlendirme Oranında (YDO) yapılması planlanan yüzde 123 zammın çok yüksek olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın ve tüm vatandaşların mağdur olmaması için acilen geri adım atılarak bu zamdan vazgeçilmeli. Zaten yüksek olan mevcut araç muayene ücretlerine indirim beklerken bir de yüzde 123 oranında zam yapılacak olması kabul edilemez. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. Enflasyon yüzde 80’in üzerinde iken araç muayene ücretlerine yüzde 123 zam yapılması tüm vatandaşları mağdur eder” dedi.

Palandöken, “Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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