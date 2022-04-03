Yüzde 680 zamma sanayici tepkisi

Sanayide son bir yılda doğal gaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680’e dayandığını belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yükü iyice artan sanayicinin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Artışlar gözden geçirilmeli” açıklamasını yaptı.

T24’ün haberine göre, doğal gaz tarifesinin son bir yıl içinde sanayide yüzde 680 ve elektrik üretimi yapılan santrallerde yüzde 638 arttığını kaydeden Çevikel, 1 Nisan itibariyle sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50 ve elektrik üretimine yönelik kullanım fiyatında yüzde 44’ün üzerinde artışa gidilmesinin sanayicinin hareket kabiliyetini kısıtladığını dile getirdi.

Üretim ve performans kaybına yol açar

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyen Çevikel, “Doğalgaz ve elektrikte özellikle son bir yılda ortaya çıkan sürekli artış tablosu, üretim ve yatırım planlaması açısından iş dünyasını ciddi manada zorlamaktadır. Haliyle işletmelerde üretim ve performans kaybı da kaçınılmaz olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi