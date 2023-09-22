Yüzde 70 olacak

Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın dün vermiş olduğu 500 baz puanlık faiz kararının ardından Türkiye için enflasyon tahmininde güncellemeye gitti.

Yapılan değerlendirmede, “Yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Goldman, Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında “somut faiz artışları yapmaya devam etmesini” bekliyor. Bloomberg HT’nin haberine göre TCMB açıklamasında aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği belirtildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 52

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.