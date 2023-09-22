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22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Yüzde 70 olacak

22 Eylül 2023, Cuma 20:00
Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın dün vermiş olduğu 500 baz puanlık faiz kararının ardından Türkiye için enflasyon tahmininde güncellemeye gitti.

Yapılan değerlendirmede, “Yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Goldman, Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında “somut faiz artışları yapmaya devam etmesini” bekliyor. Bloomberg HT’nin haberine göre TCMB açıklamasında aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği belirtildi.

Haber Merkezi

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