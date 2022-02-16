Yüzde 80 ekonomiden memnun değil

Ipsos Araştırma Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırmalarında vatandaşların yüzde 81’inin ülke ekonomisinin mevcut durumunu kötü gördüğünü söyledi.

T24’ün haberine göre Gedik, “Şu soruyu sorduk ‘Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ Burada tabiî şu anda olağanüstü baskın bir şekilde ‘ekonomi’ öne çıkıyor. Devamında ‘Ülke ekonomisinin mevcut durumundan memnun musunuz, nasıl buluyorsunuz?’ diye bir sorumuz var. Yüzde 81’i ‘Kötü’ diyor. Ki biz bu soruyu 12 yıldır soruyoruz. 12 yıldır gördüğümüz en kötü tablo. Arada Türkiye başka zor ekonomik dönemler de atlattı, ama şu an geldiğimiz tablo gibi bir tabloyla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Gerçekten olağanüstü bir tablo” ifadelerini kullandı.

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